Fête des Lumières à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 1 décembre 2023, La Roche-Chalais.

Fête des Lumières sur La Terrasse

A partir de 17h30 : Marché de Noël, présence du Père Noël, canon neige, dégustations diverses. A 18h, regroupement, illumination et spectacle.

Renseignements: 05.53.92.47.00.

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Festival of Lights on La Terrasse

From 5:30pm: Christmas market, Santa Claus, snow cannon, various tastings. At 6pm, gathering, illumination and show.

Information: 05.53.92.47.00

Fiesta de las Luces en La Terrasse

A partir de las 17.30 h: mercado navideño, Papá Noel, cañón de nieve, degustaciones diversas. A las 18.00 h, concentración, iluminación y espectáculo.

Información: 05.53.92.47.00

Lichterfest auf La Terrasse

Ab 17:30 Uhr: Weihnachtsmarkt, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Schneekanone, verschiedene Kostproben. Um 18 Uhr: Zusammenführung, Beleuchtung und Show.

Informationen: 05.53.92.47.00

