Concert-Voyage sonore avec des instruments d’Afrique et d’ailleurs à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 29 novembre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Mercredi 29 Novembre à La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

L’association Le Chant des Cimes organise un concert-voyage sonore avec Nhïango et Roger avec des instruments d’Afrique et d’ailleurs (balafon, bols chantants, flûte) de 20H30 à 22H00. Renseignements et inscriptions : 06.11.07.49.12.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 22:00:00

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday, November 29 at La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

The association Le Chant des Cimes is organizing a concert-voyage sonore with Nhïango and Roger, featuring instruments from Africa and elsewhere (balafon, singing bowls, flute) from 8:30 pm to 10:00 pm. Information and registration: 06.11.07.49.12

Miércoles 29 de noviembre en La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

La asociación Le Chant des Cimes organiza un concierto-viaje sonoro con Nhïango y Roger tocando instrumentos africanos y de otros lugares (balafón, cuencos tibetanos, flauta) de 20.30 a 22.00 h. Información y reservas: 06.11.07.49.12

Mittwoch, 29. November in La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

Der Verein Le Chant des Cimes organisiert von 20:30 bis 22:00 Uhr ein Konzert mit Klangreise mit Nhïango und Roger mit Instrumenten aus Afrika und anderen Ländern (Balafon, Klangschalen, Flöte). Informationen und Anmeldungen: 06.11.07.49.12

