Soirée choucroute et dansante à Saint-Michel L’Ecluse et Léparon La Roche-Chalais, 25 novembre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Samedi 25 Novembre à la salle des fêtes de Saint-Michel Léparon, le Comité des Fêtes organise une soirée choucroute dansante à partir de 20H00. 25€ pour les adultes et 12€ pour les enfants. Inscription avant le 19 novembre.

Inscriptions : 06.70.93.06.54 ou 07.50.81.02.66.

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday November 25 at the Saint-Michel Léparon village hall, the Comité des Fêtes is organizing an evening of sauerkraut and dancing starting at 8:00 pm. 25? for adults and 12? for children. Registration by November 19.

Registration: 06.70.93.06.54 or 07.50.81.02.66

El sábado 25 de noviembre, en la sala de fiestas de Saint-Michel Léparon, el Comité des Fêtes organiza una velada de chucrut y baile a partir de las 20.00 horas. 25? para adultos y 12? para niños. Inscripciones antes del 19 de noviembre.

Inscripciones: 06.70.93.06.54 o 07.50.81.02.66

Am Samstag, den 25. November, organisiert das Festkomitee einen Sauerkraut-Tanzabend ab 20 Uhr im Festsaal von Saint-Michel Léparon. 25? für Erwachsene und 12? für Kinder. Anmeldung bis zum 19. November.

Anmeldungen: 06.70.93.06.54 oder 07.50.81.02.66

