Soirée dansante à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 25 novembre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Samedi 25 Novembre à la salle de spectacle de La Roche-Chalais, Soirée Dansante organisée par Josydanse. Inscriptions avant le 18 novembre.

Tarif 23€ pour les adultes, demi-tarif pour les enfants de 10 à 15 ans.

Renseignements et inscriptions : 06.80.53.90.42 ou 06.78.29.44.23.

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday November 25 at the La Roche-Chalais auditorium, Soirée Dansante organized by Josydanse. Registration by November 18.

Price 23? for adults, half-price for children aged 10 to 15.

Information and registration: 06.80.53.90.42 or 06.78.29.44.23

Sábado 25 de noviembre en el auditorio de La Roche-Chalais, velada de danza organizada por Josydanse. Inscripción antes del 18 de noviembre.

Precio 23? para adultos, mitad de precio para niños de 10 a 15 años.

Información e inscripciones: 06.80.53.90.42 o 06.78.29.44.23

Samstag, 25. November, im Veranstaltungssaal von La Roche-Chalais, Tanzabend, organisiert von Josydanse. Anmeldung bis zum 18. November.

Preis: 23? für Erwachsene, halber Preis für Kinder von 10 bis 15 Jahren.

Informationen und Anmeldungen: 06.80.53.90.42 oder 06.78.29.44.23

Mise à jour le 2023-11-02 par Val de Dronne