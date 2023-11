Marché de Noël artisanal à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 25 novembre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre à La salle du Temple à La Roche-Chalais,

Marché de Noël artisanal organisé par l’association Nos Petits Ateliers de 09H00 à 18H00. Gratuit, ouvert à tous.

Renseignements : 06.12.82.89.35.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday 25th and Sunday 26th November at La Salle du Temple, La Roche-Chalais,

Christmas craft market organized by Nos Petits Ateliers from 09H00 to 18H00. Free, open to all.

Information : 06.12.82.89.35

Sábado 25 y domingo 26 de noviembre en La Salle du Temple de La Roche-Chalais,

Mercado navideño de artesanía organizado por la asociación Nos Petits Ateliers de 09H00 a 18H00. Gratuito, abierto a todos.

Información: 06.12.82.89.35

Samstag, 25. und Sonntag, 26. November in La salle du Temple in La Roche-Chalais,

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinigung Nos Petits Ateliers, von 09:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos, für alle zugänglich.

Informationen: 06.12.82.89.35

Mise à jour le 2023-11-03 par Val de Dronne