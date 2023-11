Journée atelier Mycologie à Saint-Michel L’Ecluse et Léparon La Roche-Chalais Catégories d’Évènement: Dordogne

LA ROCHE CHALAIS Journée atelier Mycologie à Saint-Michel L’Ecluse et Léparon La Roche-Chalais, 18 novembre 2023, La Roche-Chalais. La Roche-Chalais,Dordogne Samedi 18 Novembre à la maison de la forêt de Saint-Michel l’Ecluse et Léparon,

Journée atelier Mycologie.

Renseignements : spinet@larochechalais.fr – 06.81.48.50.38.

Saturday November 18 at the Maison de la Forêt de Saint-Michel l?Ecluse et Léparon,

Mycology workshop day.

Information: spinet@larochechalais.fr – 06.81.48.50.38 Sábado 18 de noviembre en la Maison de la Forêt de Saint-Michel l’Ecluse et Léparon,

Jornada taller de micología.

Información: spinet@larochechalais.fr – 06.81.48.50.38 Samstag, den 18. November im Haus des Waldes von Saint-Michel l’Ecluse und Léparon,

Tag Workshop Mykologie.

