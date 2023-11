Concert-voyage sonore à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 15 novembre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Mercredi 15 Novembre à La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

L’association Le Chant des Cimes organise un concert-voyage sonore avec Léo (VALI) au son de chants d’instruments du monde (kora, bansuri, udu) de 20H30 à 22H00.

Renseignements et inscriptions : 06.11.07.49.12.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 22:00:00. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday, November 15 at La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

The association Le Chant des Cimes is organizing a concert-voyage sonore with Léo (VALI) to the sound of world instrument singing (kora, bansuri, udu) from 8:30 pm to 10:00 pm.

Information and registration: 06.11.07.49.12

Miércoles 15 de noviembre en La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

La asociación Le Chant des Cimes organiza un concierto de viaje sonoro con Léo (VALI) al son del canto de instrumentos del mundo (kora, bansuri, udu) de 20.30 a 22.00 h.

Información y reservas: 06.11.07.49.12

Mittwoch, 15. November in La Roche-Chalais (758 chemin de Grand Champ)

Der Verein Le Chant des Cimes organisiert von 20.30 bis 22.00 Uhr eine Konzert-Klangreise mit Leo (VALI) zu den Klängen von Gesängen auf Instrumenten aus aller Welt (Kora, Bansuri, Udu).

Informationen und Anmeldungen: 06.11.07.49.12

Mise à jour le 2023-11-03 par Val de Dronne