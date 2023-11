Bib en Jeu à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 10 novembre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Vendredi 10 Novembre à La Roche-Chalais, bibliothèque Rue de l’Apre Côte

Bib en jeu, après-midi jeux de sociétés, gratuit et ouvert à tous de 16h à 18h.

Renseignements : 05.53.90.67.90 – mediatheque@larochechalais.fr.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 18:00:00. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday, November 10 at La Roche-Chalais, library Rue de l?Apre Côte

Bib en jeu, board games afternoon, free and open to all from 4pm to 6pm.

Information: 05.53.90.67.90 – mediatheque@larochechalais.fr

Viernes 10 de noviembre en La Roche-Chalais, biblioteca Rue de l’Apre Côte

Bib en jeu, tarde de juegos de mesa, gratuita y abierta a todos de 16.00 a 18.00 h.

Información: 05.53.90.67.90 – mediatheque@larochechalais.fr

Freitag, 10. November in La Roche-Chalais, Bibliothek Rue de l’Apre Côte

Bib en jeu, Nachmittag mit Gesellschaftsspielen, kostenlos und offen für alle von 16:00 bis 18:00 Uhr.

Informationen: 05.53.90.67.90 – mediatheque@larochechalais.fr

Mise à jour le 2023-11-02 par Val de Dronne