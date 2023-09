Commémoration Rafle Juive à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 8 octobre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Le 08 Octobre, Commémoration Rafle Juive: 09H30 à la stèle de Saint Michel de Rivière, 10H15 à la stèle de Saint Michel Léparon. Rendez-vous à 11H00 à la salle de spectacle de La Roche-Chalais.

Discours et présentation du recueil « c’est arrivé dans mon village » suivi d’un apéritif

2023-10-08

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



October 08, Commemoration of the Jewish Roundup: 09:30 at the Saint Michel de Rivière stele, 10:15 at the Saint Michel Léparon stele. Rendezvous at 11:00 am at the La Roche-Chalais auditorium.

Speech and presentation of the collection « C’est arrivé dans mon village », followed by an apéritif

08 de octubre, Conmemoración de la Redada Judía: 09:30 h en la estela Saint Michel de Rivière, 10:15 h en la estela Saint Michel Léparon. Reunión a las 11:00 h en el auditorio de La Roche-Chalais.

Discursos y presentación de la colección « c’est arrivé dans mon village », seguidos de un aperitivo

Am 08. Oktober, Gedenken an die jüdische Razzia: 09:30 Uhr an der Stele in Saint Michel de Rivière, 10:15 Uhr an der Stele in Saint Michel Léparon. Treffpunkt um 11.00 Uhr am Veranstaltungssaal in La Roche-Chalais.

Ansprache und Vorstellung der Sammlung « c’est arrivé dans mon village », gefolgt von einem Aperitif

Mise à jour le 2023-09-26 par Val de Dronne