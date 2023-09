Marche solidaire « Agir contre le cancer du sein » La Roche-Chalais Catégories d’Évènement: Dordogne

LA ROCHE CHALAIS Marche solidaire « Agir contre le cancer du sein » La Roche-Chalais, 7 octobre 2023, La Roche-Chalais. La Roche-Chalais,Dordogne La Roche-Chalais (salle de spectacle)

Marche solidaire de 6km en faveur de la sensibilisation « cancer du sein ». Inscriptions 9h30, départ 10h.

Renseignements : 05.53.92.47.00.

La Roche-Chalais (concert hall)

6km solidarity walk to raise awareness of breast cancer. Registration 9.30am, departure 10am.

Information: 05.53.92.47.00 La Roche-Chalais (auditorio)

Marcha solidaria de 6 km para sensibilizar sobre el cáncer de mama. Inscripciones a las 9.30 h, salida a las 10 h.

Información: 05.53.92.47.00 La Roche-Chalais (Veranstaltungssaal)

Solidaritätsmarsch von 6 km zugunsten der Sensibilisierung für das Thema « Brustkrebs ». Anmeldung 9:30 Uhr, Start 10:00 Uhr.

