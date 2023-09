Film « Au revoir les enfants » à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 7 octobre 2023, La Roche-Chalais.

Film « au revoir les enfants » suivi d’un débat en présence d’un représentant du Mémorial de la Shoah. Pot de l’amitié offert par la municipalité.

Renseignements : 09 61 60 19 02.

Saturday, October 07, La Roche-Chalais, cinéma le Club

Film « Au revoir les enfants » followed by a debate in the presence of a representative of the Shoah Memorial. Pot de l?amitié offered by the municipality.

Information : 09 61 60 19 02

Sábado 07 de octubre en La Roche-Chalais, cinéma le Club

Película « Au revoir les enfants » seguida de un debate en presencia de un representante del Memorial de la Shoah. Bebidas ofrecidas por el ayuntamiento.

Información: 09 61 60 19 02

Samstag, 07. Oktober in La Roche-Chalais, Kino le Club

Film « au revoir les enfants » mit anschließender Diskussion in Anwesenheit eines Vertreters des Mémorial de la Shoah. Ein Umtrunk wird von der Gemeinde angeboten.

Informationen: 09 61 60 19 02

