Exposition « L’enfant caché » à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 2 octobre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Du 02 au 30 Octobre à La Roche-Chalais, salle de spectacle

Exposition « L’enfant caché » dans le cadre des commémorations de la rafle juive du 08

octobre 1942.

Renseignements : 05.53.92.47.00.

2023-10-02 fin : 2023-10-30 . .

From October 02 to 30 at La Roche-Chalais, salle de spectacle

Exhibition « L?enfant caché » (« The hidden child ») to commemorate the Jewish roundup of 08

october 1942.

Information: 05.53.92.47.00

Del 02 al 30 de octubre en La Roche-Chalais, auditorio

Exposición « El niño escondido » en el marco de las conmemoraciones de la redada judía del 08 de

de octubre de 1942.

Información: 05.53.92.47.00

Vom 02. bis 30. Oktober in La Roche-Chalais, Veranstaltungssaal

Ausstellung « Das versteckte Kind » im Rahmen der Gedenkfeiern an die jüdische Razzia vom 08

oktober 1942.

Informationen: 05.53.92.47.00

