Pti’Marché Gourmand et Artisanal La Roche-Chalais La Roche-Chalais Catégories d’Évènement: Dordogne

LA ROCHE CHALAIS Pti’Marché Gourmand et Artisanal La Roche-Chalais, 12 juillet 2023, La Roche-Chalais. La Roche-Chalais,Dordogne Les mercredis 12, 26 juillet, mercredis 02,09,16 et 23 août retrouvez vos artisans et producteurs locaux, à partir de 18h.

La Terrasse – 05 53 92 47 00 – www.larochechalais.fr.

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . . La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesdays July 12, 26, August 02, 09, 16 and 23: meet your local craftsmen and producers, from 6pm.

La Terrasse – 05 53 92 47 00 – www.larochechalais.fr Los miércoles 12 y 26 de julio, 02, 09, 16 y 23 de agosto, conozca a sus artesanos y productores locales a partir de las 18.00 h.

La Terrasse – 05 53 92 47 00 – www.larochechalais.fr Am Mittwoch, den 12. und 26. Juli sowie am Mittwoch, den 02., 09., 16. und 23. August treffen Sie ab 18 Uhr Ihre lokalen Handwerker und Produzenten.

La Terrasse – 05 53 92 47 00 – www.larochechalais.fr Mise à jour le 2023-06-08 par Val de Dronne Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, LA ROCHE CHALAIS Autres Adresse Ville La Roche-Chalais Departement Dordogne Lieu Ville La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la roche-chalais/

Pti’Marché Gourmand et Artisanal La Roche-Chalais 2023-07-12 was last modified: by Pti’Marché Gourmand et Artisanal La Roche-Chalais La Roche-Chalais 12 juillet 2023