Randonnée Charlemagne, les 20 ans!, 4 juin 2023, La Roche-Chalais.

Saint-Michel-L’écluse et Léparon,

Randonnée pédestre de 8 à 30 km, accessible à tous, organisée par les Pas de la Double, section Rando du Comité des fêtes de Saint-Michel l’Ecluse et Léparon.

Tarif : 8 €, enfant jusqu’à 12 ans : 4€

Pas d’inscription le jour même, départ échelonné de 8h30 à 9h00..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saint-Michel-L?écluse and Léparon,

Hiking from 8 to 30 km, accessible to all, organized by the Pas de la Double, hiking section of the Comité des fêtes de Saint-Michel l’Ecluse et Léparon.

Price: 8 ?, children up to 12 years old: 4?

No registration the same day, staggered departure from 8:30 to 9:00 am.

Saint-Michel-L’écluse y Léparon,

Recorrido a pie de 8 a 30 km, accesible a todos, organizado por el Pas de la Double, la sección de senderismo del Comité des fêtes de Saint-Michel l’Ecluse et Léparon.

Precio: 8?, niños hasta 12 años: 4?

Sin inscripción el mismo día, salida escalonada de 8.30 a 9.00 h.

Saint-Michel-L?écluse und Léparon,

Wanderung von 8 bis 30 km, für alle zugänglich, organisiert von Les Pas de la Double, der Sektion Rando des Festkomitees von Saint-Michel l’Ecluse und Léparon.

Preis: 8 ?, Kinder bis 12 Jahre: 4 ?

Keine Anmeldung am selben Tag, gestaffelter Start von 8:30 bis 9:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-14 par Val de Dronne