Vide-grenier,s, brocante, artisanat à Saint-Michel de Rivière La Roche-Chalais, samedi 30 mars 2024.

Vide-grenier,s, brocante, artisanat à Saint-Michel de Rivière La Roche-Chalais Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-31

Les 30 et 31 mars à Saint-Michel de Rivière (Bourg)

Vide-greniers, Brocante, Artisanat organisé par le Comité des fêtes, de 8h à 18h. Emplacement gratuit pour les exposants et visiteurs. Restauration sur place.

Renseignements et réservations : 05.53.91.47.35/06.23.27.35.45

Les 30 et 31 mars à Saint-Michel de Rivière (Bourg)

Vide-greniers, Brocante, Artisanat organisé par le Comité des fêtes, de 8h à 18h. Emplacement gratuit pour les exposants et visiteurs. Restauration sur place.

Renseignements et réservations : 05.53.91.47.35/06.23.27.35.45

.

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Vide-grenier,s, brocante, artisanat à Saint-Michel de Rivière La Roche-Chalais a été mis à jour le 2024-01-10 par Val de Dronne