Caravane Terre de Jeux 2024 à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, jeudi 29 février 2024.

Caravane Terre de Jeux 2024 à La Roche-Chalais La Roche-Chalais Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29

fin : 2024-02-29

La Caravane Terre de Jeux se déroulera le jeudi 29 février, au gymnase de La Roche-Chalais. Plusieurs disciplines présentes aux Jeux Olympiques et Paralympiques seront proposées gratuitement aux enfant de 8 à 11 ans.

Inscription obligatoire: 05 53 02 02 80

De 8h30 à 16h30, prévoir un pique-nique pour la journée et vêtement de sport adapté + gourde

Lien pour télécharger le programme:

https://demarches.dordogne.fr/guides-des-aides/dgaces/sports/inscriptions-caravane-terre-jeux-2024

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



