FESTIVAL TRAVERSE! Enquêtes sur Contes – Les arrêtes du Biftek La Roche Cantin Cherveux, 8 juillet 2023, Cherveux.

Cherveux,Deux-Sèvres

FESTIVAL TRAVERSE! Enquêtes sur Contes – Les arrêtes du Biftek

Samedi 8 Juillet à 16h, à Cherveux, La Roche Cantin.

Il s’agit d’une émission. Et nosanimateurs sont des enquêteurs del’histoire, ou plutôt des histoires, detoutes les histoires. Ils répondent à vos questions : celles que vous vous êtes toujours posées, celles qui vous angoissent, qui vous inquiètent,… Chaque conte a ses mystères, et Francis et Marline se feront inspecteurs, démonstrateurs ou chercheurs pour percer ces secrets. Pourquoi le chat botté ne porte-t-il pas de tongs ? Avec nous, vos questions ne resteront pas sans réponses…

Dès 4 ans

Tarif : 6 € / 4 €.

La Roche Cantin

Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



FESTIVAL TRAVERSE! Investigations on Tales – Les arrêtes du Biftek

Saturday, July 8, 4pm, Cherveux, La Roche Cantin.

This is a show. And our hosts are investigators of history, or rather of stories, of all stories. They answer your questions: the ones you’ve always wondered about, the ones that make you anxious, the ones that worry you… Every tale has its mysteries, and Francis and Marline will become detectives, demonstrators or researchers to unravel these secrets. Why doesn’t Puss in Boots wear flip-flops? With us, your questions won’t go unanswered…

Ages 4 and up

Price: 6 ? / 4 ?

¡FESTIVAL TRAVERSE! Cuentacuentos Investigaciones – Les arrêtes du Biftek

Sábado 8 de julio, 16.00 h, Cherveux, La Roche Cantin.

Esto es un programa. Y nuestros presentadores son investigadores de la historia, o mejor dicho, de las historias, de todas las historias. Responden a sus preguntas: las que siempre se ha hecho, las que le inquietan, las que le preocupan… Cada cuento tiene sus misterios, y Francis y Marline serán detectives, demostradores o investigadores para desentrañar estos secretos. ¿Por qué el Gato con Botas no lleva chanclas? Con nosotros, tus preguntas no quedarán sin respuesta…

A partir de 4 años

Precio: 6 ? / 4 ?

FESTIVAL TRAVERSE! Enquêtes sur Contes – Die Haltestellen des Biftek

Samstag, 8. Juli um 16 Uhr in Cherveux, La Roche Cantin.

Es handelt sich um eine Sendung. Und unsere Moderatoren sind Ermittler der Geschichte, oder besser gesagt der Geschichten, aller Geschichten. Sie beantworten Ihre Fragen: die, die Sie sich schon immer gestellt haben, die, die Ihnen Angst machen, die Sie beunruhigen,…. Jedes Märchen hat seine Geheimnisse, und Francis und Marline werden zu Inspektoren, Demonstratoren oder Forschern, um diese Geheimnisse zu lüften. Warum trägt der gestiefelte Kater keine Flip-Flops? Mit uns bleiben Ihre Fragen nicht unbeantwortet…

Ab 4 Jahren

Preis: 6 ? / 4 ?

