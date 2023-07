LES P’TITES PÉPITES – RANDO PALMÉE AVEC MAÏTAÏ BÉCON PLONGÉE La Roche Bleue Bécon-les-Granits, 5 août 2023, Bécon-les-Granits.

Bécon-les-Granits,Maine-et-Loire

L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Découvrez la rando palmée avec Maïtaï Bécon Plongée, le samedi 5 août 2023 à Bécon-les-Granits..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

La Roche Bleue

Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Tourist Office offers you « les P?tites Pépites », a program of unsuspected discoveries in Anjou bleu. Discover snorkeling with Maïtaï Bécon Plongée, Saturday August 5, 2023 at Bécon-les-Granits.

La Oficina de Turismo le propone « les P?tites Pépites », un programa de descubrimientos insospechados en Anjou bleu. Descubra el snorkel con Maïtaï Bécon Plongée, el sábado 5 de agosto de 2023 en Bécon-les-Granits.

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen « Les P?tites Pépites », ein Programm mit ungeahnten Entdeckungen im blauen Anjou. Entdecken Sie die Schnorchelwanderung mit Maïtaï Bécon Plongée am Samstag, den 5. August 2023 in Bécon-les-Granits.

Mise à jour le 2023-07-12 par eSPRIT Pays de la Loire