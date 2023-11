Marché de Noël à La Roche Bellusson La Roche Bellusson Mérigny Catégories d’Évènement: Indre

Mérigny Marché de Noël à La Roche Bellusson La Roche Bellusson Mérigny, 2 décembre 2023, Mérigny. Mérigny,Indre La résidence de retraite organise son marché de Noël..

Samedi 2023-12-02 10:30:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. EUR.

La Roche Bellusson

Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire



The retirement home organizes its Christmas market. La residencia de ancianos celebra su mercado navideño. Die Seniorenresidenz veranstaltet ihren Weihnachtsmarkt.

