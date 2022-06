La Roche Ballue: jeu de piste Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2022-07-27

Horaire : 16:00

Gratuit : non Hors Bouguenais : 16 ans et + : 8 €, 6 à 15 ans : 6 €, – de 6 ans : gratuit, carte 10 entrées : 50 € Résidents de Bouguenais (justificatif demandé) : 16 ans et + : 3 €, carte 10 entrées : 25 € 6-12 ans Pendant la saison estivale, l’équipe de Roche Ballue propose des activités et des services supplémentaires pour s’amuser, s’évader en famille ou entre amis. Eau douce de qualité, espaces boisés, aire de pique-nique, baignade surveillée, Roche Ballue c’est le bon plan de l’été ! Rendez vous tous les Mercredis (à 16h) à la Roche Ballue pour un jeu de piste destinés aux 6-12ans. Parcourez le site, en famille, à l’aide d’une carte et suivez les indices pour découvrir les richesses naturelles de la Roche Ballue.

02 40 32 29 12 http://www.bouguenais.fr

