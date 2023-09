Découverte culinaire gauloise La roche aux fées Lapte, 29 septembre 2023, Lapte.

Lapte,Haute-Loire

Venez découvrir les saveurs gauloises, les repas seront servis costumés sous une toile tendue dans les bois ! Réservation obligatoire avant midi la veille..

2023-09-29 19:30:00 fin : 2023-09-29 . .

La roche aux fées

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the flavors of Gaul. Meals will be served in costume under a canvas stretched in the woods! Reservations required by noon the day before.

Venga a descubrir los sabores de la Galia. ¡Las comidas se servirán disfrazadas bajo una lona tendida en el bosque! Las reservas deben realizarse antes de las 12.00 horas del día anterior.

Kommen Sie und entdecken Sie die gallischen Geschmäcker. Die Mahlzeiten werden kostümiert unter einem im Wald aufgespannten Tuch serviert! Reservierungen sind bis 12 Uhr am Vortag erforderlich.

