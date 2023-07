La Boucle est bouclée : apéros concert La Roche à Bunel Thury-Harcourt-le-Hom, 21 juillet 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Soirées apéro-concert avec musique et restauration / buvette sur place. Une programmation variée à ne pas manquer !.

2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-21 23:30:00. .

La Roche à Bunel

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



Aperitif-concert evenings with music and on-site refreshments. A varied program not to be missed!

Veladas de aperitivo con música y refrescos in situ. Un programa variado que no debe perderse

Apero-Konzertabende mit Musik und Essen / Trinken vor Ort. Ein abwechslungsreiches Programm, das Sie nicht verpassen sollten!

