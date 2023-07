Les grandes Z’oreilles fêtent la biodiversité et la permaculture La roche à baussant, 86500 PINDRAY Pindray Catégories d’Évènement: Pindray

Les grandes Z'oreilles fêtent la biodiversité et la permaculture
26 et 27 août
La roche à baussant, 86500 PINDRAY
Pindray, 26 août 2023, Pindray.

Entrée libre

Bienvenue à nos portes ouvertes annuelles.

Au programme, un weed-end festif autour de la biodiversité et de la permaculture. Avec des ateliers, des initiations, des expositions, notre traditionnel marché de producteur·rice·s et artisan·e·s et bien sûr de quoi vous ravir vos papilles sur place.

Page facebook de l'évènement avec présentation des différentes animations & exposant·e·s

La roche à baussant, 86500 PINDRAY
86500 PINDRAY
Pindray
86500
Vienne
Nouvelle-Aquitaine

auxgrandeszoreilles@gmail.com
0699855003

https://www.facebook.com/events/648994810442461/

2023-08-26T14:00:00+02:00 – 2023-08-26T19:00:00+02:00

élevage savonnerie

