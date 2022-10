La Roch-Espoir Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Le Vélo Club Maen Roch organise une journée randonnée cyclo-pédestre caritative au profit de l’association « Pour l’avenir d’Evan ». Plusieurs parcours de randonnées sont proposés : VTT, cyclo, marche, marche nordique. Pour les randos VTT (départ libre de 8h15 à 10h00)

20 – 22 – 36 – 47 – 63 km Pour les randos cyclo (départs libres de 8h30 à 10h00)

38 – 63 – 79 km Pour les randonnées pédestres (départs libres de 9h15 à 10h00)

6 – 9,5 – 13 km Pour la marche nordique (départ groupé à 9h00)

9,5 – 13 – 15 km Inscriptions sur place à partir de 7h30.

Pensez à apporter votre gobelet. Ravito pour tous les circuits de à l’arrivée. veloclubmaenroch35460@gmail.com Saint-Brice-en-Coglès La Brionnière Maen Roch

