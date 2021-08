Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine, Maen Roch La Roch-Espoir Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch Ille-et-Vilaine Maen Roch Le Vélo Club Maen Roch organise une journée randonnée cyclo-pédestre au profit de l’association Le P’tit Bou d’Absence. Plusieurs parcours de randonnées sont proposés : VTT, cyclo, marche, marche nordique. Pour les randos VTT (départ libre de 8h15 à 10h00) (6,00€ par adulte – 4,00€ – de 16 ans) 20-22-36-47-63 km Pour les randos cyclo (départs libres de 8h30 à 10h00) (6,00€ par adulte – 4,00€ – de 16 ans) 38-63-79 km Pour les randonnées pédestres (départs libres de 9h15 à 10h00) (4,00€ (boisson/gâteau) ou 6,00€ (bière/casse-croûte) 6-9,5-13 km Pour la marche nordique (départ groupé à 9h00) (4,00€ (boisson/gâteau) ou 6,00€ (bière/casse-croûte) 9,5-13-15 km Inscriptions sur place à partir de 7h30 ou sur NextRun.fr

https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/1912/la-roch-espoir-pour-aider-shanelle-le-p-tit-bou-d-absence/2021

Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Autres Lieu Maen Roch Adresse Saint-Brice-en-Coglès La Brionnière Ville Maen Roch lieuville 48.40765#-1.37053