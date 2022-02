La robotique agricole, vers une agriculture plus durable. Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

La robotique agricole, vers une agriculture plus durable. Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2022, Paris. La robotique agricole, vers une agriculture plus durable.

Paris Expo Porte de Versailles, le lundi 28 février à 17:00

La démocratisation des nouvelles technologies dans le milieu agricole et plus spécialement celui de la vigne, a pour but d’améliorer la rentabilité tout en basculant vers des pratiques plus durables. Ce progrès vient au secours d’une équation économique de plus en plus fragile, causée par de multiples facteurs : législation, fluctuation des marchés, aléas climatiques, etc. Agreenculture dans sa démarche met l’Homme au centre de ses solutions, tout en essayant d’y intégrer une vraie conscience écologique. C’est ainsi qu’est né CEOL, le chenillard autonome hybride Français, co-conçu avec, et pour des Agriculteurs, les solutions d’Agreenculture permettent de mieux préserver les sols, l’eau, l’air, mais aussi l’Humain. Les intervenants : Christophe Aubé, CEO d’Agreenculture Hortense Serreau, Chargée de développement commercial d’Agreenculture

Entrée libre

Agreenculture, dans sa démarche met l’Homme au centre de ses solutions pour l’agriculture, tout en essayant d’y intégrer une vraie conscience écologique. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T17:00:00 2022-02-28T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La robotique agricole, vers une agriculture plus durable. Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-28 was last modified: by La robotique agricole, vers une agriculture plus durable. Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 28 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris