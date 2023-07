Atelier pratique – Portraits de sols La Robertsau Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Atelier pratique – Portraits de sols Samedi 16 septembre, 09h30 La Robertsau entrée libre sur inscription recommandée

Portraits de sols

Vous vous interrogez sur la nature des sols et celui de votre jardin ? Nous vous proposons de nous plonger au coeur de la terre en compagnie de Quentin Vincent dans le cadre des sciences participatives SOLenVILLE.

Le lieu exact de l’atelier sera précisé à l’inscription.

Un deuxième atelier sera également proposé l’après midi du 16 septembre au pôle potager Saint Gall à Koenigshoffen.

La Robertsau Strasbourg Strasbourg 67081 Wacken Bas-Rhin Grand Est La Robertsau est le quartier le plus septentrional de Strasbourg, autrefois maraîcher et aujourd'hui essentiellement résidentiel.

Administrativement, la Robertsau est regroupée avec le Wacken et la cité de l’Ill pour former l’ensemble Robertsau – Wacken.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Simon Marrou2