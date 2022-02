» La robe rouge de Monna » – La Fabrick Millau Millau, 11 février 2022, MillauMillau.

2022-02-11 – 2022-02-11

Millau VENDREDI 11 FEVRIER – 20H30

La Cie Création Ephémère présente :

« LA ROBE ROUGE DE NONNA »

Théâtre jeune public et familial – à partir de 7 ans

d’après l’album jeunesse de Michel Piquemal

D’après une histoire vraie…

Nonna ! Pourquoi tu chantes toujours en italien ?

Demande une petite fille à sa grand-mère Nonna.

Nonna lui raconte alors l’histoire de la famille…

Enfant, Nonna vivait en Italie. Son père, ouvrier communiste et athée, veut croire en une société plus équitable et chante souvent des chants révolutionnaires. Quand Mussolini arrive au pouvoir, en 1922, la famille devient la cible des chemises noires.

Le jour où c’est à Nonna qu’ils s’en prennent, parce qu’elle porte une robe rouge, ses parents décident d’émigrer en France…

Nonna est là aujourd’hui pour nous dire que nous devons être unis et que l’espoir est la meilleure arme contre l’oubli et la barbarie. Le texte avec ses passages en italien et ses extraits de chansons nous parle d’origines, de transmission familiale et raconte avec beaucoup de pudeur et de délicatesse la montée du fascisme.

Texte de Michel Piquemal (éditions Albin Michel)

Mise en scène de Kevin Perez

Scénographie : François Tomsu – Lumières : Michaël Vigier

Avec Marie des Neiges Flahaut, Cécile Flahaut et Vincent Dubus

Ouverture de la billetterie à 19H30

Tarifs : 9 € / 6 €

Durée : 40 min. environ

Programmation du théâtre « La Fabrick »

cie.ephemere@wanadoo.com +33 5 65 61 08 96 http://www.creation-ephemere.com/

