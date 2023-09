Cet évènement est passé Visites guidées de la grange ovalaire La Rivière Saint-Éloy-les-Tuileries Catégories d’Évènement: Corrèze

Saint-Éloy-les-Tuileries Visites guidées de la grange ovalaire La Rivière Saint-Éloy-les-Tuileries, 16 septembre 2023, Saint-Éloy-les-Tuileries. Visites guidées de la grange ovalaire 16 et 17 septembre La Rivière Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’histoire et l’architecture (toit de chaume) de cette grange . Classée au titre des Monuments historiques, elle a été réstaurée par la communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix. La Rivière La rivière, 19210 Saint-Éloy-les-Tuileries Saint-Éloy-les-Tuileries 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saint-yrieix.com Ce bâtiment agricole, issu des méthodes de construction du Moyen Âge, a la particularité de n’avoir été présent que sur un espace géographique très limité qui s’étend de Ladignac-le-Long à Pompadour et de La Roche l’Abeille à Lanouaille. La caractéristique de ce bâtiment est son unité architecturale : un mur qui dessine un ovale est surmonté d’une charpente en bois équarri recouverte de chaume. Cette grange est destinée à abriter le fourrage et le cheptel. Ce bâti rural fait partie des 20 rescapés du secteur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 ©Office de Tourisme du Pays de Saint-Yrieix Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Saint-Éloy-les-Tuileries Autres Lieu La Rivière Adresse La rivière, 19210 Saint-Éloy-les-Tuileries Ville Saint-Éloy-les-Tuileries Departement Corrèze Lieu Ville La Rivière Saint-Éloy-les-Tuileries latitude longitude 45.45832;1.285035

La Rivière Saint-Éloy-les-Tuileries Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-eloy-les-tuileries/