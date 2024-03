La rivière : Rencontre avec Dominique Marchais au Louxor Cinéma le Louxor Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant

Plein : 10,5 euros

Réduit : 8,2 euros

Moins de 26 ans : 5,50 euros

Cartes UGC Illimité et CinéPass acceptées.

CCU et CinéChèque acceptés.

Séance suivie d’une rencontre avec Dominique Marchais.

LA RIVIÈRE

De Dominique Marchais

FRANCE I 1h44 I 2023 I Documentaire

PRIX JEAN VIGO 2023

Entre

Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle

les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la

circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau

et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur

regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de

désastre.

« Dominique Marchais (après « le Temps des grâces », « la Ligne de partage des eaux » et « Nul homme n’est une île »)

invente des façons de regarder son insaisissable sujet, par

l’intermédiaire du regard de ceux qui, à leurs façons précises,

l’observent et s’en occupent. Elles correspondent aux formes

potentielles, successives, d’un cinéma radicalement écologique […]. » Luc Chessel – Libération

Cinéma le Louxor 170, boulevard de Magenta 75010

Météore Films