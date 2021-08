LA RIVIERE QUI… rond Point des Tilleuls, 18 septembre 2021, Jouy-en-Josas.

**Dans le cadre des Journées du patrimoine et de la fête de la ville, le collectif ADADA vous invite à un spectacle déambulatoire à Jouy-en-Josas.** Après avoir mené 4 semaines d’immersion, le collectif ADADA vous propose de participer à un parcours-spectacle le long de la rivière et le long des rues: installations artistiques, saynètes et rencontres surprenantes etvous feront redécouvrir la ville de manière insoupçonnée… Découvrir une ville, ses habitant.e.s, son et ses Histoire.s, ses paysages, les tensions qui la traversent etc. en 4 semaines est une aventure artistique qui, forcément va catalyser certains aspects des choses et en oublier d’autres en fonction du regard qui se pose sur elles. C’est pour cela que nous avons tenté une autre aventure parallèle, celle de la création collective. Ce ne sont donc pas 2 mais 8 yeux qui se sont posés sur Jouy-en-Josas, des yeux de comédien.ne, de scénographe, de plasticien.ne, de constructeur. En suivant le fil de l’eau, il s’est agit de dire oui aux visions des autres, de rebondir, d’empiler les propositions, de tresser ensemble nos univers créatifs sans nous perdre, sans nous éparpiller mais au contraire en nourrissant ensemble le même fond. Ce projet fait partie de la saison **Bièvre • ImaginaireS** imaginée part l’agence culturelle **Des ricochets sur les pavés**. Cette initiative qui comprend une série de spectacles et d’expositions dans l’espace public, a été inventée pour rythmer et fédérer les territoires de la vallée de la Bièvre en Île-de-France.

