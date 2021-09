La rivière qui…. RDV au niveau du parking,face au rond point des Tilleuls, 18 septembre 2021, Jouy-en-Josas.

La rivière qui….

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à RDV au niveau du parking, face au rond point des Tilleuls

La rivière qui… est un parcours spectacle qui célèbre la Bièvre. C’est l’aboutissement d’une recherche artistique menée par un collectif de comédien·ne·s, scénographes, plasticien·ne·s et constructeur·ice·s. Ils vous invitent à plonger au cœur de leur réflexion commune et de partir à la rencontre des créations qu’ils ont imaginées. Longues vues, lucarnes cachées, saynètes surprenantes et ambiance sonore, vous feront redécouvrir Jouy-en-Josas de manière insoupçonnée. Ce projet fait partie de la saison Bièvre • ImaginaireS imaginée par l’agence culturelle Des ricochets sur les pavés. Cette initiative qui comprend une série de spectacles et d’expositions dans l’espace public, a été inventée pour rythmer et fédérer les territoires de la vallée de la Bièvre en Île-de-France. Afin de mettre en relief ces espaces et les histoires qui les traversent, des équipes (compagnies, artistes du spectacle vivant, plasticiens, scénographes, constructeurs et paysagistes) imaginent ainsi des œuvres in situ sur mesure.

Entrée gratuite sur réservation à communication@des-ricochets-sur-les-paves.fr

Pour les Journées européennes du patrimoine, rejoignez l’équipe ADADA pour un parcours loufoque et joyeux autour de la Bièvre à Jouy-en-Josas.

RDV au niveau du parking,face au rond point des Tilleuls Avenue Jean Jaurès Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00