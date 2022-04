La rivière pour tous – Randonnée Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Randonnée jusqu’au site de la Borie, rencontre et partage sur la thématique de la pollution et de l’utilisation de l’eau avec un membre du syndicat national des guides professionnels en CK et disciplines associées. * Infos pratiques – Le 14 mai à St Jean u Gard – RDV à 9h15 sur le parking de la poste pour un covoiturage – Boucle de 4km avec retour les pieds dans l’eau, animée par Fabienne et Fabien – Inscription auprès de Coralie 07 87 17 07 31 – Gratuit +33 7 87 17 07 31 Droits gérés

