La rivière m'a dit – Sortie CPIE Oloron-Sainte-Marie

2022-08-20 08:30:00 – 2022-08-20 12:00:00

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques 6 6 EUR Au programme : focus sur le cycle de l'eau, répartition des espèces piscicoles, identification des diverses sources de pollution de la rivière, notion de ripisylve, pêche à pied des larves aquatiques, visite d'une passe à poisson, observation et identification des poissons de la rivière.

