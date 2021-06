Glisy Esprit fermier GLISY, Somme La rivière du doute : débat autour de l’alimentation et de l’agriculture Esprit fermier Glisy Catégories d’évènement: GLISY

Les Journées Nationales de l’Agriculture, c’est l’occasion de repenser notre système agricole et alimentaire ajourd’hui. C’est pour cette raison que les Esprit fermier, magasin de producteur fermier, ouvre ses portes samedi de 10h à 17h, et invitent les citoyen.nes à venir débattre autour de ces sujets ! Venez nombreux.ses !

Accès libre

« Choisir son alimentation, c’est changer le monde » ? Venez participer à des débats citoyens autour de l’alimentation et l’agriculture ! Esprit fermier 1 allée de maître Zacharius 80440 Glisy Glisy Somme

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T17:00:00

