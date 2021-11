La Rivière des Justes de Laurent Gomes Mémorial de la Shoah, 21 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 21 novembre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

Dans le cadre du Mois du film documentaire

France, documentaire, 52 min, Une certaine idée de la mer, 2020.

Durant la guerre, plusieurs milliers de réfugiés ont été recueillis et cachés par la population du Chambon-sur-Lignon, 44 villages de la Haute-Loire, et de ses environs. La tradition hospitalière, la solidarité et le silence de ses habitants ont permis à des centaines de Juifs d’échapper au pire. Ce film raconte l’histoire exemplaire de ces femmes et de ces hommes à travers les témoignages et les souvenirs de celles et ceux qui, enfants, ont été cachés au Chambon.

En présence du réalisateur, Patrick Cabanel, historien, directeur d’études à l’École pratique des hautes études, et de Lucien Zinger, ancien enfant caché.

Animée par Floriane Barbier, responsable du Lieu de Mémoire au Chambon- sur-Lignon.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L'Asnier Paris 75004

