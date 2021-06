La Rivière de nos vacances Centre de vacances Les portes de l’Ardèche, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Meyras.

La Rivière de nos vacances

du mercredi 7 juillet au samedi 17 juillet à Centre de vacances Les portes de l’Ardèche

Thématique du séjour : Grâce à la rivière Ardèche, l’étude du milieu aquatique est au coeur de ce séjour. Elle sera présente pour les jeunes sous différents aspects : à travers l’angle histoire naturelle et élément central du paysage du territoire, mais également à travers la mise en avant de son utilisation vitale pour l’Homme pour son alimentation, sa santé et la préservation de son habitat. Son utilisation à des fins de loisirs ne sera bien entendu pas mise de côté, à condition de maitriser les bons gestes dans le milieu aquatique et d’en connaitre les possibles risques. Activités dominantes : • Des temps de travail en classe, avec des enseignants de l’Education Nationale, en lien avec la thématique décrite ci-dessus, et des temps éducatifs organisés par journée. • 1 journée de canoé sur l’Ardèche, accompagnés par des moniteurs diplômés, avec notamment le passage sous le Pont d’Arc • 1 journée de visite au Museum de l’Ardèche de Balazuc, avec des ateliers pédagogiques sur la préhistoire • 1 séance d’initiation et de découverte de la pêche, avec une association de pêche partenaire de la FOL ARDECHE • 1 séance de canyoning, accompagnés par des moniteurs diplômés • 1 rencontre avec des sapeurs-pompiers, afin de sensibiliser les jeunes au danger du feu et quelle utilisation de l’eau ou non faut-il faire face à un incendie • Des activités, des jeux, des baignades dans l’Ardèche, et des veillées proposés par les animateurs en lien avec la thématique décrite ci-dessus, et les temps d’enseignement.

860

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances Les portes de l’Ardèche 165 impasse de la jugerie 07380 Meyras Meyras Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T15:00:00 2021-07-07T23:59:00;2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T23:59:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T11:00:00