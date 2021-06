La rivière dans tous les sens Cardet Cardet, 18 juin 2021-18 juin 2021, CardetCardet.

La rivière dans tous les sens 2021-06-18 – 2021-06-18

Cardet 30350 Cardet 30350

Cardet

Éveillez vos sens lors d’une balade au bord de la rivière des Gardons. Jeux et activités sensoriels vous feront voir la rivière autrement. Une aventure pour toute la famille !Gratuit – Tout public – Sur réservation au 06 13 37 97 43Date : vendredi 18 juin de 14h à 16hCette sortie est animée par Envie d’environnement, membre du CPIE du Gard, dans le cadre du programme d’animation « Et au milieu coulent les Gardons », qui est soutenu par l’Agence de l’eau RMC, la Région Occitanie, et le Département du Gard.

enviedenviro@gmail.com http://www.enviedenvironnement.fr/

Éveillez vos sens lors d’une balade au bord de la rivière des Gardons. Jeux et activités sensoriels vous feront voir la rivière autrement. Une aventure pour toute la famille !Gratuit – Tout public – Sur réservation au 06 13 37 97 43Date : vendredi 18 juin de 14h à 16hCette sortie est animée par Envie d’environnement, membre du CPIE du Gard, dans le cadre du programme d’animation « Et au milieu coulent les Gardons », qui est soutenu par l’Agence de l’eau RMC, la Région Occitanie, et le Département du Gard.

Droits libres