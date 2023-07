Week-end Yoga et Naturo du 27 au 29 octobre La Rivière, 27 octobre 2023, .

Week-end Yoga et Naturo du 27 au 29 octobre 27 – 29 octobre La Rivière Réservation obligatoire , tarif à partir de 360€

Arrivée le vendredi 27 octobre à 16h30

Départ le dimanche 29 octobre à 17h

Lieu : La Rivière, Nouvelle Aquitaine

Intervenantes : Manon Lavoix, naturopathe, réflexologue et professeure de Yoga & Clhoé Allano, sonothérapeute et professeure de Yoga

Activités au programme : yoga (hatha, vinyasa, yin), ateliers de naturopathie, sonothérapie, danse, balade en nature, temps libre (piscine, spa, sport, chill, etc.) et des surprises ! En option : massage individuel

10 places disponibles. Possibilité de réserver à plusieurs, à préciser dans le formulaire. Le week-end sera maintenu à partir de 6 inscriptions.

? PRIX : 360€ (chambre partagée) ou 430€ (chambre solo)

Paiement en 2 fois : versement de 183€ (chambre partagée) ou 218€ (chambre solo) pour la réservation puis paiement sur place lors de ton arrivée des 177€ restant en espèces ou chèques

Conditions d’annulations : en cas d’annulation de ta part un mois avant l’événement, aucun remboursement n’aura lieu (sauf événement majeur).

✅ Le prix comprend :

Logement pour 2 nuits

Pension complète – option végétarienne et vegan

Ateliers et activités

Draps et serviettes de toilette

Accès au jardin, à la piscine et au jacuzzi

❌ Le prix ne comprend pas :

Le transport

