Séjour à ANCELLE « colo apprenante »

EFFECTIF : 40 participants
DATE : du 06 août 2023 au 19 août 2023
ACTIVITES :

Nuit en bivouac pour les adolescents

Cani rando pour les 6-12ans

Baignade au lac

Activité accrobranche

Grands jeux

Activités autour de la découverte de l’environnement

Veillée conte avec un conteur

HEBERGEMENT : Le groupe est hébergé au centre de vacances « La Riviera ». Il est agréé par la SDJES (Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports)

ENCADREMENT : 1 directeur de séjour et des animateurs diplômés

TRAJET : En bus et minibus de l'association

AGREMENT : SDJES (Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports)

