SÉJOUR SPORT- MONTAGNE A ANCELLE La Riviera, 16 août 2022, Ancelle.

SÉJOUR SPORT- MONTAGNE A ANCELLE 16 – 20 août La Riviera

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

La Riviera Ancelle Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le prestataire « L’association Allers-Retours » à la charges de:

• Transports vers la structure et vers les différentes activités

• Planning d’Activité

• Repas

• Hébergement

Le travail de l’équipe pédagogique

• Les animateurs de la ville sont en charge des enfants durant toute la session

• Les différents temps de la journée (lever-coucher-veillée-encadrement activités…)

• Chacun est garant du projet pédagogique, du début à la fin du séjour.

• Nous serons attentifs à la propreté et au rangement des locaux.

Le séjour basé sur un projet « Colos apprenantes », celui-ci permet d’organisé pendant les congés

d’été (du 16 Aout 2022 au 20 Aout 2022).

Le séjour répond aux objectifs pédagogiques spécifiques au dispositif « Colos Apprenantes » :

• Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages : la curiosité, l’écoute, la réflexion

progressive avec des questionnements oraux et écrits, la mise en œuvre et la confrontation aux points

de vue des autres.

• Travailler les compétences fondamentales à la réussite : Compréhension de textes lus par les enfants

ou adolescents ou qui leur ont été lus.

• Expression de leurs pensées à l’oral et à l’écrit dans une langue correcte et claire.

La decouverte de la nature



