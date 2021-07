LA RIVE AUX BARGES FESTIVAL FLOTTANT ITINÉRANT Saffré, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Saffré.

LA RIVE AUX BARGES FESTIVAL FLOTTANT ITINÉRANT 2021-07-27 – 2021-07-27

Saffré 44390

Pour terminer les festivités, à 19h, les artistes seront aux platines pour un apéro chaleureux dans l’univers atypique de L’Escampette. A 21h, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous porter par la musique d’AZADI… Du jazz au chant arabe, de l’électro au classique, d’une voix de haute-contre aux fréquences profondes de la basse… pas de doute,

ceux-là sont libres. Tout comme le duo POOLIDOR qui vous proposera une transe hypnotique en associant timbres et percussions organiques aux ondes rutilantes de l’électro. Buvette et restauration sur place.

Billetterie de soutien : 8€: https://www.helloasso.com/associations/la-rive-aux-barges/evenements/final-a-l-escampette

Facebook: @lariveauxbarges

Soirée de cloture du festival La Rive Aux Barges, au programme DJ SET, concerts…

