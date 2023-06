LES STAGES D’ÉTÉ À LA RINCERIE La Rincerie La Selle-Craonnaise, 8 août 2023, La Selle-Craonnaise.

La Selle-Craonnaise,Mayenne

Cet été la Rincerie propose 3 stages différents !.

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-10 16:00:00. EUR.

La Rincerie

La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire



This summer, La Rincerie is offering 3 different courses!

Este verano, La Rincerie ofrece 3 cursos diferentes

Diesen Sommer bietet die Rincerie 3 verschiedene Praktika an!

Mise à jour le 2023-06-23 par eSPRIT Pays de la Loire