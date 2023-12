La Rigole, soirée stand-up pour l’eau potable Le Poinçon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

8 humoristes font leurs meilleurs sketchs pour financer un projet d’accès à l’eau à Madagascar Le 14 janvier, c’est la première édition de La Rigole, la soirée stand-up dédiée à l’eau potable. Le concept : 8 humoristes se réunissent et vous font leurs meilleurs sketchs pour aider à financer un projet d’accès à l’eau. On vous dévoile le line-up dans les prochains jours, alors soyez prêts ! Pour cette première, on vous donne rendez-vous au Poinçon dès 19h ! – – Entrée sur consommation et donation libre à la fin du spectacle. Tous les bénéfices de l’événement seront envoyés à Madagascar pour financer le premier projet du mouvement Agua, en partenariat avec l’ONG Transmad. Venir le 14 janvier, c’est permettre à 500 personnes d’avoir de l’eau potable pour la première fois de leur vie ! Pour en savoir plus sur le projet de Tanambao : https://www.mouvement-agua.fr/projets/ Le Poinçon 124 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Contact : https://www.eventbrite.com/e/billets-la-rigole-soiree-stand-up-pour-leau-potable-777535689177

