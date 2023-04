Jeu de piste Barbotine et l’histoire perdue (dès 4 ans) Rue Ronsard, 18 avril 2023, La Riche.

Barbotine, la grenouille étourdie du prieuré est très inquiète, elle a perdu toutes les pages de l’histoire qu’elle voulait raconter aux enfants. Aidez-la à les retrouver en parcourant les bâtiments et les jardins, et ainsi découvrir sa fabuleuse aventure. Pour les enfants de 4 à 8 ans..

Mardi 2023-04-18 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-18 16:00:00. 2.5 EUR.

Rue Ronsard

La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Barbotine, the stunned frog of the priory is very worried, she has lost all the pages of the story she wanted to tell the children. Help her to find them by walking through the buildings and gardens, and discover her fabulous adventure. For children from 4 to 8 years old.

Barbotina, la rana aturdida del priorato está muy preocupada, ha perdido todas las páginas del cuento que quería contar a los niños. Ayúdala a encontrarlos recorriendo los edificios y jardines, y descubre su fabulosa aventura. Para niños de 4 a 8 años.

Barbotine, der betäubte Frosch des Priorats, ist sehr besorgt. Sie hat alle Seiten der Geschichte verloren, die sie den Kindern erzählen wollte. Hilf ihr dabei, sie zu finden, indem du durch die Gebäude und Gärten gehst und so ihr fabelhaftes Abenteuer entdeckst. Für Kinder von 4 bis 8 Jahren.

