“Les hommes préfèrent mentir” d’Éric Assous Salle des fêtes la Richardais, 30 avril 2022 20:30, La Richardais.

Samedi 30 avril, 20h30 Sur place 10€ adultes 5€ pour 12-18 ans et demandeurs d’emploi gratuit moins de 12 ans 06 61 80 20 95, agnes.menaut@hotmail.fr

Pièce de théâtre présentée par la troupe Issue de Secours. Une comédie rythmée et drôle, de la bonne humeur et des rires assurés tout au long du spectacle ! A découvrir

Simon hanalyste, doit annoncer à Olivia, son épouse, qu’il la quitte pour vivre avec Anne Catherine.

Mais, ce soir là, Olivia a invité Aurélie, son amie, et deux copains célibataires de Simon, Sam et Richard. Aurélie étant seule, elle a imaginé qu’elle pourrait, au cours de ce dîner, trouver “chaussure à son pied” ! Malheureusement on apprend que Richard vient de se marier et que Sam est homosexuel ! Anne Catherine, exaspérée par le silence téléphonique de Simon, débarque chez lui, et révèle devant tous les invités, qu elle est enceinte de six mois et que Simon est le père.

Olivia quitte Simon. On retrouve tous les acteurs de cette soirée, deux ans et demi plus tard… De nouveaux couples se sont formés mais le comportement de chacun n’a pas vraiment changé.

Salle des fêtes la Richardais 35780 La Richardais

