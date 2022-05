C’est ma nature – lectures enfantines Médiathèque L’Estuaire La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

C’est ma nature – lectures enfantines Médiathèque L’Estuaire, 27 juillet 2019 14:30, La Richardais. Samedi 27 juillet 2019, 14h30 Sur place Gratuit sur réservation 02 23 16 91 28, mediatheque@villelarichardais.fr Lecture pour les enfants à partir de 4 ans sur le thème de la Nature. Gratuit. Samedi 27 juillet – 14h30 à la médiathèque l’Estuaire, La Richardais. En lien avec l’exposition “CAMBIUM” de Sylvain Le Corre au Musée et Jardin de Sculptures MANOLI, la médiathèque propose une lecture d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans sur le thème de la Nature. Evénement gratuit sur réservation à la médiathèque / 02 23 16 91 28 / mediatheque@villelarichardais.fr Médiathèque L’Estuaire 17 rue de Dinard 35780 La Richardais 35780 La Richardais La Roncière Ille-et-Vilaine samedi 27 juillet 2019 – 14h30 à 16h00

Détails Heure : 14:30 - 16:00

C'est ma nature – lectures enfantines Médiathèque L'Estuaire 2019-07-27

