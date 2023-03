SOIREE CINEMA AUTOUR DU COSMOS MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

SOIREE CINEMA AUTOUR DU COSMOS MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 26 avril 2023 20:30, La Richardais. Projection “Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales” suivie d’une observation du ciel avec l’Association d’Astronomie de St Lunaire Mercredi 26 avril, 20h30 1

http://www.manoli.org Mercredi 26 avril – 20h30 Projection du film “Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales” suivie d’une observation du ciel avec l’Association d’Astronomie de St Lunaire

Raconté par Marion Cotillard, ce film retrace 6 mois de mission de Thomas Pesquet en 2016, à 400 km d’altitude, depuis la préparation à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le vide spatial.

Embarquez avec l’astronaute français pour un fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l’espace.

En complément du film, 5 courts-métrages

– Johnny Express de Woo Kyungmin (5’20)

– Voyage dans la lune de Georges Méliès (12’46)

– Dans les yeux de Thomas Pesquet de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff (25’54)

– Le Goût framboise de David Noblet (17’06)

– Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15’30)

– Sidéral de Carlos Segundo (15’19) Tarif habituels – Ouvert à tous – Cinéma de St Lunaire MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS La Roncière La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Mercredi 26 avril – 20h30 Projection du film “Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales” suivie d’une observation du ciel avec l’Association d’Astronomie de St Lunaire

Raconté par Marion Cotillard, ce film retrace 6 mois de mission de Thomas Pesquet en 2016, à 400 km d’altitude, depuis la préparation à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le vide spatial.

Embarquez avec l’astronaute français pour un fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l’espace.

En complément du film, 5 courts-métrages

– Johnny Express de Woo Kyungmin (5’20)

– Voyage dans la lune de Georges Méliès (12’46)

– Dans les yeux de Thomas Pesquet de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff (25’54)

– Le Goût framboise de David Noblet (17’06)

– Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15’30)

– Sidéral de Carlos Segundo (15’19) Tarif habituels – Ouvert à tous – Cinéma de St Lunaire

Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu MANOLI Musée et Jardin de Sculptures Adresse 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS Ville La Richardais Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais

MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la richardais/

SOIREE CINEMA AUTOUR DU COSMOS MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 2023-04-26 was last modified: by SOIREE CINEMA AUTOUR DU COSMOS MANOLI Musée et Jardin de Sculptures MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 26 avril 2023 20:30 MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais

La Richardais Ille-et-Vilaine