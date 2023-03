RENCONTRE CONFERENCE MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

En partenariat avec le Musée MANOLI, le Musée d'Histoire de St-Malo propose de découvrir l'histoire de la navigation. Une lecture du ciel est ensuite proposée (association lunairienne d'astronomie). Samedi 15 avril, 20h00

En partenariat avec le Musée MANOLI, le Musée d’Histoire de Saint-Malo propose de découvrir l’histoire de la navigation grâce à une conférence assurée par Jean-Yves Bernot, navigateur et routeur sur la dernière Route du Rhum.

Après la conférence, une lecture du ciel à la belle étoile est proposée par l’association lunairienne d’astronomie.

La séance en extérieur est soumise aux conditions météorologiques.

Lieu de la conférence : Hôtel de ville St Malo

**Lieu de la conférence : Hôtel de ville St Malo**

