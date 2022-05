#PASSAGES : Soirée poésie « Le Végétal dans tous ses états » MANOLI Musée et Jardin de Sculptures La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

#PASSAGES : Soirée poésie « Le Végétal dans tous ses états » MANOLI Musée et Jardin de Sculptures, 11 juillet 2019 17:00, La Richardais. Jeudi 11 juillet 2019, 17h00 Sur place Sur réservation, 6€ / participant Jeudi 11 juillet de 17h à 19h, soirée poésie « Le Végétal dans tous ses états » au Musée et Jardin de sculptures MANOLI. Intervention de l’ Association Presqu’île en Poésie (Saint-Jacut de la Mer) dans le cadre du festival la Houle des Mots. Lecture de textes poétiques inspirés par la nature et les jardins, avec un accompagnement musical au hang (percussion). Récitantes : Jacqueline BARINGO, Marie-Pierre HAREL et Jocelyne LE BRUN. Accompagnement musical : Bertrand Le Brun au Rav (hang). Sur réservation, 6€ / participant. Inscrivez-vous en ligne ! Lien vers le formulaire d’inscription. Plus d’informations : museemanoli@manoli.org 02 23 18 72 79 http://www.manoli.org MANOLI Musée et Jardin de Sculptures 9 rue du Suet 35780 LA RICHARDAIS 35780 La Richardais La Roncière Ille-et-Vilaine jeudi 11 juillet 2019 – 17h00 à 19h00

